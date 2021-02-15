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Відомого російського пропагандиста заблокували у новомодній соцмережі

Понеділок, 15 лютого 2021, 16:30
Відомого російського пропагандиста заблокували у новомодній соцмережі

Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова.

Джерело: Соловйов у Telegram

Пряма мова Соловйова: "Це дуже смішно.  Clubhouse злякався навіть моєї появи в цій соцмережі.  Все що треба знати про "цінності свободи слова" на цьому майданчику".

Деталі: Пропагандиста заблокували з формулюванням "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу".

У відповідь він погрожує "реакцією Роскомнадзора".

Довідка: Соціальна мережа Clubhouse була створена навесні 2020 компанією Alpha Exploatation Co.  і швидко набула популярності на тлі пандемії коронавірусу і карантину.

Спілкування в соцмережі відбувається в форматі аудіоповідомлень, потрапити туди можна тільки на запрошення одного з учасників.  Користувачі спілкуються в віртуальних тематичних "кімнатах", які вони створюють самі.

Що було раніше: Засновник компаній Tesla і SpaceX Маск в своєму Твіттері запросив Путіна поговорити з ним в новій соцмережі Clubhouse.

Українська правда

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Теми: Росіяпропаганда
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