Відомого російського пропагандиста заблокували у новомодній соцмережі
Соціальна мережа Clubhouse заблокувала акаунт російського пропагандиста Володимира Соловйова.
Джерело: Соловйов у Telegram
Пряма мова Соловйова: "Це дуже смішно. Clubhouse злякався навіть моєї появи в цій соцмережі. Все що треба знати про "цінності свободи слова" на цьому майданчику".
Деталі: Пропагандиста заблокували з формулюванням "за потенційне порушення довіри та безпеки правил сервісу".
У відповідь він погрожує "реакцією Роскомнадзора".
Довідка: Соціальна мережа Clubhouse була створена навесні 2020 компанією Alpha Exploatation Co. і швидко набула популярності на тлі пандемії коронавірусу і карантину.
Спілкування в соцмережі відбувається в форматі аудіоповідомлень, потрапити туди можна тільки на запрошення одного з учасників. Користувачі спілкуються в віртуальних тематичних "кімнатах", які вони створюють самі.
Що було раніше: Засновник компаній Tesla і SpaceX Маск в своєму Твіттері запросив Путіна поговорити з ним в новій соцмережі Clubhouse.