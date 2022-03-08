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Строковикам виплачуватимуть додаткових 30 тисяч гривень на місяць

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 02:05
Призовники, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Військовослужбовцям строкової служби у період дії воєнного стану доплачуватимуть винагороду в розмірі 30 тисяч гривень на місяць.

Джерело: Урядовий портал

Дослівно: "Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану", якими виключив обмеження щодо виплати військовослужбовцям строкової служби на період дії воєнного стану додаткової винагороди 30 000 гривень щомісячно".

Деталі: Постановою передбачено, що в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн у розрахунку на місяць.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський пообіцяв українським військовим заробітну плату в 100 тисяч гривень на місяць.

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Теми: Збройні силивійна
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