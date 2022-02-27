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Зеленський обіцяє військовим зарплату в 100 тисяч

Валентина РоманенкоНеділя, 27 лютого 2022, 18:25

Президент Володимир Зеленський обіцяє українським військовим заробітну плату в 100 тисяч гривень на місяць.

Джерело: звернення глави держави 27 лютого

Пряма мова: "Очевидно, що наші військові воюють не за гроші а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора.

Але ми маємо зрозуміти, що на сьогодні – це найважливіша робота – бути військвим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць.

Не для того, щоб нам казали "дякую", а для того, щоб вони знали, що країна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться ця війна".

Теми: війнаарміяЗеленський
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