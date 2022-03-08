Зеленський звернувся за підтримкою до американських євреїв
Президент України Володимир Зеленський звернувся до американських євреїв з проханням про підтримку і прирівняв дії російських окупантів до поведінки нацистів.
Джерело: Зеленський, цитує Reuters
Пряма мова: "Це просто чиста нацистська поведінка. Я не можу кваліфікувати це інакше".
Джерело: Зеленський озвучив свій заклик під час онлай-звернення до президентів американських єврейських організацій.
Президент переконував учасників конференції, що Україні необхідні збільшення кількості винищувачів із Заходу та закрита повітряна зона над Україною.
Зеленський озвучив список міст і селищ, які, за його словами, були знищені російськими військами.
І додав, що з початком повномасштабного вторгнення Росії українці воювали всім, що мали, навіть коли у них не було зброї.
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"Вони кидаються під танки – аби ви розуміли, що тут (в Україні – ред.) відбувається".
За його словами, росіяни не відпускають людей з міст, на які вони напали, не дають доставляти їжу і воду, а також відключають Інтернет, телебачення та електрику.
"Виживання української нації є тим же питанням, що й антисемітизм... Адже йдеться про мільйони знищених людей".
Нагадаємо: Президент України Володимир Зеленський звернувся до євреїв із закликом не мовчати з приводу обстрілів Бабиного Яру та Умані.