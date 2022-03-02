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Зеленський звернувся до євреїв: У мовчанні народжується нацизм

Ольга Глущенко Середа, 2 березня 2022, 09:48
Володимир Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський звернувся до євреїв із закликом не мовчати з приводу обстрілів Бабиного Яру та Умані.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Для будь-якої нормальної людини, яка знає історію, Бабин Яр – це особлива частина Києва. Особлива частина Європи. Місце молитви.

Місце пам'яті про сто тисяч людей, яких вбили нацисти. Місце старих київських кладовищ. Ким треба бути, щоб зробити таке місце – мішенню для ракет? Ви вбиваєте вдруге жертв Голокосту.

У часи радянської влади там на кістках побудували телецентр. А ще спортивний комплекс. Господарські споруди. Зробили там парк. Щоб затерти справжню історію Бабиного Яру. Але за що його бомбили?.. Це вже за межею людяності.

Такий ракетний удар свідчить, що для багатьох людей в Росії наш Київ абсолютно чужий. Вони нічого не знають про нашу столицю. Про нашу історію. Але у них є наказ – стерти нашу історію. Стерти нашу країну. Стерти нас усіх.

В перший день війни жорстоко бомбили Умань, куди щороку приїжджають сотні тисяч євреїв. Помолитися. Потім Бабин Яр, де були розстріляно сто тисяч євреїв.

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Звертаюсь зараз до всіх євреїв світу – хіба ви не бачите, що відбувається? Тому дуже важливо, щоб саме зараз мільйони євреїв по всьому світу не мовчали.

У мовчанні народжується нацизм. Тому кричіть про вбивства мирних людей. Кричіть про вбивства українців".

Теми: Зеленськийвійна
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