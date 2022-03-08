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Два найбільших постачальника нафти Австралії відмовились від російської сировини

Вівторок, 8 березня 2022, 04:46

Найбільші нафтові компанії Австралії Ampol і Viva Energy припинили купувати російську нафту через війну в Україні.

Джерело: The Sydney Morning Herald

Деталі: Viva, оператор нафтопереробного заводу Geelong і загальнонаціональної мережі автозаправних станцій Shell і Liberty, заявила, що "нажахана подіями, що розгортаються в Україні", і висловила співчуття тим, хто постраждав від вторгнення.

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"Як наслідок і у відповідь, Viva Energy прийняла рішення припинити закупівлі сировини російського походження", - заявила компанія у вівторок.

Viva вивчала варіанти утилізації двох вантажів російської нафти, придбаних до війни, які повинні були прибути в Австралію протягом наступних двох місяців, але не змогла знайти надійних покупців.

"Без цих поставок компанія зіткнеться з прогалинами в своїй програмі переробки та потенційним дефіцитом палива", – повідомили в компанії.

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Паливний гігант Ampol, що входить до списку ASX, у вівторок також засудив дії Росії в Україні та підтвердив, що не купував російську нафту чи інші паливні продукти з початку війни.

Проте вона також раніше придбала два російські вантажі до вторгнення, які мали бути вивантажені до кінця квітня.

Компанії заявили, що, відмовившись від російської нафти, будуть використовувати інші "ланцюги поставок", аби забезпечити клієнтам безпечну і надійну доставку паливних продуктів.

Нагадаємо: Набули чинності запроваджені Австралією санкції проти президента Росії Володимира Путіна і його оточення на тлі вторгнення РФ в Україну.

Теми: АвстраліяРосіянафтавійна
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