Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Австралія ввела персональні санкції проти Путіна і Ко

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 04:48
Скотт Моррісон, фото: Getty Images

Набули чинності запроваджені Австралією санкції проти президента Росії Володимира Путіна і його оточення на тлі вторгнення РФ в Україну.

Джерело: ABC News, CNN

Деталі: Фінансові санкції та на в’їзд в Австралію, крім Путіна, стосуються російських прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

Це підтвердив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон

Санкції проти Путіна та його оточення доповнили інші, запроваджені проти російських банків і близько 350 громадян РФ.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: АвстраліясанкціїПутінРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото Захисники знищили ворожу колону на Сумщині

Польща вважає реальним надання Україні статусу кандидата в ЄС у найближчі дні

Комітет Ради підтримав законопроєкт про націоналізацію російського майна

ЗСУ збили над Ірпенем ворожий літак – Залужний

фото, відеоВорожі війська обстріляли нафтобазу в Чернігові, горить резервуар з дизпаливом

Німеччина схвалила поставку Україні 2700 зенітних ракет "Стріла"

Усі новини...
Австралія
Австралія профінансує летальну зброю для України
Австралія евакуювала співробітників посольства зі Львова до Румунії та Польщі
Ще низка країн закликали громадян залишити Україну
Останні новини
12:22
Зеленський: Ми нічого не віддали, Путін і в бункері не сховається від Бога
12:16
Власники "Альфа-банку" Фрідман та Авен передадуть свої частки погодженим НБУ українцям
12:13
Лукашенко натякає, що війська Білорусі не підуть в Україну
12:02
На усіх пунктах пропуску на західному кордоні зникли черги - ДПСУ
12:02
Перемовини: росіяни вигадали три частини вимог
11:55
Дерипаска: Залізна завіса вже опустилася. Криза буде втричі гірша, ніж у 1998 році
11:44
Російський десант на підході до Одеси – джерела
11:43
Над Волновахою збили російський винищувач, який бомбив місто
11:35
Українці, у яких РФ забрала можливість працювати, отримають по 6500 гривень без жодних умов
11:32
ЗСУ та ДПСУ вийшли на лінію держкордону на Сумщині
Усі новини...