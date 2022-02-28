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Австралія ввела персональні санкції проти Путіна і Ко

Ольга Глущенко Понеділок, 28 лютого 2022, 03:48
Австралія ввела персональні санкції проти Путіна і Ко
Скотт Моррісон, фото: Getty Images

Набули чинності запроваджені Австралією санкції проти президента Росії Володимира Путіна і його оточення на тлі вторгнення РФ в Україну.

Джерело: ABC News, CNN

Деталі: Фінансові санкції та на в’їзд в Австралію, крім Путіна, стосуються російських прем'єр-міністра Михайла Мішустіна, міністра закордонних справ Сергія Лаврова, міністра оборони Сергія Шойгу та міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева.

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Це підтвердив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон

Санкції проти Путіна та його оточення доповнили інші, запроваджені проти російських банків і близько 350 громадян РФ.

Теми: АвстраліясанкціїПутінРосія
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