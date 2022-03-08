Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі

Вівторок, 8 березня 2022, 06:15
Фото unsplash.com

МЗС Японії заявило про розширення списку підсанкційних юридичних і фізичних осіб Росії та Білорусі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Японії

Деталі: На додаток до раніше опублікованого списку під японські санкції потрапили прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступники глави президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко, брати Роттенбер.

До списку санкцій додано також "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер".

Білоруський список розширено за рахунок 12 фізичних осіб та 10 юридичних.

У повідомленні МЗС йдеться, що ці заходи вжито "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки і внесення вкладу Японії у міжнародні зусилля".

Що передувало: Раніше Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Японія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоВнаслідок атаки РФ на телевежу під Рівним 9 людей загинули, 9 постраждали

Паралельна реальність: РФ "намалювала" собі прихильників у половині областей України

"Не корегуйте вогонь ворога!": Міноборони звернулось до українців

У Facebook більше не можна бажати смерті Путіну й Лукашенку 

Перемовини: делегації пішли на перерву до вівторка

Аби захопити Київ, росіянам треба привезти туди усі війська – Жирнов

Усі новини...
Японія
Японія заявила, що південні "Курили" це їхня суверенна територія
Японія закликала своїх громадян не їздити до РФ
Японія введе санкції проти Білорусі на цьому тижні – прем'єр
Останні новини
20:32
"Терміново потрібен мир". Російський мільярдер попередив про дефіцит продуктів через війну
20:22
США попередили союзників, що Китай може надити Росії військову допомогу – ЗМІ
20:11
БЕБ закликає бізнес не завищувати ціни
20:06
ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти РФ: вдарять по фізичних особах і економіці
19:57
Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною
19:57
Парламент Естонії закликав держави ООН закрити небо над Україною
19:35
Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні
19:35
Україна вимагає негайно виключити Росію з Ради Європи
19:31
Не купуй російське: в Україні з’явився додаток, який розпізнає товари окупанта
19:21
Білий дім розглядає можливість візиту Байдена в Європу - NBC
Усі новини...