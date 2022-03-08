Японія розширила санкції проти Росії та Білорусі

МЗС Японії заявило про розширення списку підсанкційних юридичних і фізичних осіб Росії та Білорусі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МЗС Японії

Деталі: На додаток до раніше опублікованого списку під японські санкції потрапили прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступники глави президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко, брати Роттенбер.

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До списку санкцій додано також "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер".

Білоруський список розширено за рахунок 12 фізичних осіб та 10 юридичних.

У повідомленні МЗС йдеться, що ці заходи вжито "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, що стосується України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки і внесення вкладу Японії у міжнародні зусилля".

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Що передувало: Раніше Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.