Японія також ввела санкції проти Путіна
Вівторок, 1 березня 2022, 04:20
Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.
Джерело: Російська служба ВВС
Деталі: У списку осіб та компаній, що потрапили під санкції:
- президент РФ Володимир Путін,
- глава МЗС РФ Сергій Лавров,
- міністр оборони Росії Сергій Шойгу,
- начальник російського генштабу Валерій Герасимов,
- секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев,
- заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Японія також заморожує кошти російських Центробанку, Промсвязьбанку та Внешэкономбанку.
Крім того, Японія заборонила продаж будь-чого 49 російським компаніям та організаціям, серед яких ФСБ, ГРУ та держкорпорації військово-промислового комплексу.
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