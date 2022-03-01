Японія також ввела санкції проти Путіна

Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: У списку осіб та компаній, що потрапили під санкції:

президент РФ Володимир Путін,

глава МЗС РФ Сергій Лавров,

міністр оборони Росії Сергій Шойгу,

начальник російського генштабу Валерій Герасимов,

секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев,

заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Японія також заморожує кошти російських Центробанку, Промсвязьбанку та Внешэкономбанку.

Крім того, Японія заборонила продаж будь-чого 49 російським компаніям та організаціям, серед яких ФСБ, ГРУ та держкорпорації військово-промислового комплексу.