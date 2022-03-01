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Японія також ввела санкції проти Путіна

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 03:20
Японія також ввела санкції проти Путіна
Фото unsplash.com

Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: У списку осіб та компаній, що потрапили під санкції:

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  • президент РФ Володимир Путін,
  • глава МЗС РФ Сергій Лавров,
  • міністр оборони Росії Сергій Шойгу,
  • начальник російського генштабу Валерій Герасимов,
  • секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев,
  • заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Японія також заморожує кошти російських Центробанку, Промсвязьбанку та Внешэкономбанку.

Крім того, Японія заборонила продаж будь-чого 49 російським компаніям та організаціям, серед яких ФСБ, ГРУ та держкорпорації військово-промислового комплексу.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Після нападу Росії на Україну вранці 24 лютого, низка країн ввели санкції проти РФ. Серед них США, ЄС, Швейцарія, Австралія, Канада.
  • У Путіна на це заявили, що  нього є лише квартира та причіп, тому санкцій він не боїться.
  • Перед нападом на Україну президент країни-агресора Володимир Путін поспіхом вивів свою дорогоцінну супер-яхту Graceful з німецького порту в Гамбурзі, побоюючись, що втратить свій скарб через санкції Заходу.

Теми: ЯпоніяРосіясанкціївійна
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