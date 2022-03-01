Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія також ввела санкції проти Путіна

Ірина БалачукВівторок, 1 березня 2022, 04:20
Фото unsplash.com

Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.

Джерело: Російська служба ВВС

Деталі: У списку осіб та компаній, що потрапили під санкції:

  • президент РФ Володимир Путін,
  • глава МЗС РФ Сергій Лавров,
  • міністр оборони Росії Сергій Шойгу,
  • начальник російського генштабу Валерій Герасимов,
  • секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев,
  • заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Японія також заморожує кошти російських Центробанку, Промсвязьбанку та Внешэкономбанку.

Крім того, Японія заборонила продаж будь-чого 49 російським компаніям та організаціям, серед яких ФСБ, ГРУ та держкорпорації військово-промислового комплексу.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: ЯпоніяРосіясанкціївійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: Росія направить в Україну ще 1000 найманців — попередні провалилися

відео"Слава Україні!": Джонсон звернувся до українців їхньою мовою

Ілон Маск підтримав Україну

Понад 70% американців підтримують закриття неба над Україною – опитування

Samsung зупинив поставки в Росію

В Італії під арешт потрапили яхти ще двох олігархів Путіна

Усі новини...
Японія
Японія приєднається до міжнародних санкцій проти Центробанку РФ
Японія введе санкції проти Путіна, підтримає відключення банків РФ від SWIFT
Японія запровадила санкції проти Росії — заморозить активи деяких росіян
Останні новини
08:15
Радіаційний фон на Запоріжжі без змін – загрози життю немає
07:59
Британія спростила правила в’їзду для українців, які їдуть до родичів
07:50
Війна пішла не за планом Путіна – Блінкен
07:40
"Хіба що під прицілом": Маск відмовився заблокувати російські медіа в Starlink
07:35
Facebook про блокування соцмережі: Відрізали людей від інформації і спілкування
07:11
ЗСУ тримають рубежі на всіх напрямках, подекуди контратакують – Сухопутні війська
07:09
Росіяни десяту добу тримають в заручниках працівників ЧАЕС
07:05
S&P обвалило кредитний рейтинг Білорусі
06:52
The Washington Post видалить імена авторів з Росії через закон про "фейки"
06:44
Міжнародна асоціація боксу відсторонила від поєдинків білорусів і росіян
Усі новини...