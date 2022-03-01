Японія також ввела санкції проти Путіна
Вівторок, 1 березня 2022, 03:20
Японія також запровадила санкції проти путінської Росії, яка напала на Україну.
Джерело: Російська служба ВВС
Деталі: У списку осіб та компаній, що потрапили під санкції:
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- президент РФ Володимир Путін,
- глава МЗС РФ Сергій Лавров,
- міністр оборони Росії Сергій Шойгу,
- начальник російського генштабу Валерій Герасимов,
- секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев,
- заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Японія також заморожує кошти російських Центробанку, Промсвязьбанку та Внешэкономбанку.
Крім того, Японія заборонила продаж будь-чого 49 російським компаніям та організаціям, серед яких ФСБ, ГРУ та держкорпорації військово-промислового комплексу.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Після нападу Росії на Україну вранці 24 лютого, низка країн ввели санкції проти РФ. Серед них США, ЄС, Швейцарія, Австралія, Канада.
- У Путіна на це заявили, що нього є лише квартира та причіп, тому санкцій він не боїться.
- Перед нападом на Україну президент країни-агресора Володимир Путін поспіхом вивів свою дорогоцінну супер-яхту Graceful з німецького порту в Гамбурзі, побоюючись, що втратить свій скарб через санкції Заходу.