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Внаслідок російського авіаудару по Сумах загинули 7 дорослих і 2 дитини

Євген КізіловВівторок, 8 березня 2022, 08:09

У результаті авіабомбардування Сум російськими загарбниками цієї ночі загинули щонайменше 9 людей, з них 2 дитини.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: Атака відбулася 7 березня пізно ввечері. Ворог наніс удар по житловому сектору.

Після 23:00 на місце події виїхали рятувальники, які розбирали зруйновані конструкції будинків та ліквідовували пожежу.

Їм вдалося деблокувати жінку, травмовану передали медикам. Також з-під завалів діставали тіла загиблих людей.

Передісторія: Близько 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також здійснив артобстріл Охтирки.

Бомби поцілили у житлові квартали Сум.

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Теми: Сумивійнажертви
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