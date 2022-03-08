Обстріли околиць Києва, спроба атакувати Старокостянтинів: як пройшла ніч у регіонах

Вночі російські окупанти вели бої в Ірпені, обстрілювали райони Макарова й Гостомеля під КИєвом, українські військові відбили атаку на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій (ОВА) станом на 8:00 вівторка 8 березня

Деталі: Київщина. Бої в Ірпені. Обстріли: Макарів, район Гостомеля. Рух ворожої техніки на півночі Броварського району. Постійна тривога авіаударів по Василькову, Білій Церкві, Гостомель, Узин.

"Готуємося до евакуації", – повідомила Київська ОВА.

Чернігівська область. Вночі було кілька повітряних тривог. Оборонні бої біля Чернігова, по області.

Хмельницька область. Повітряна тривога. Намагання обстріляти Старокостянтинів. Атаку відбито.

Харків вночі – відносно спокійно, по області велися бої в Ізюмському та Дергачівському напрямках.

Сумщина. Авіаційний наліт по житлових кварталах міста, у приватний сектор. Понад 20 загиблих та поранених, серед яких діти. Сумський район – також авіаудари по селах, по звичайних будинках. Кількість жертв уточнюється.

Охтирка – нічний авіаналіт, бомбили житлові квартали, приватний сектор, продуктові магазини. Знову вдарили по і так розбитій ТЕЦ. Місто без тепла повністю, 4 день. Кількість жертв уточнюється, ДСНС розбирає завали.

Полтаващина. Ввечері – повітряні тревоги у Лубнах та Полтаві. Ніч – спокійно.

Запорізька область. Ворог готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ.

В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад.

Водночас ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.

Луганщина. Обстріли Попасної, Рубіжного та Сєвєродонецька. У Попасній попадання у психоневрологічний диспансер – 2 загиблих. У Рубіжному – 3 поранених цивільних. Відсутнє газопостачання, частково електрика та вода.

Донеччина. Мангуш (останнє смт перед Маріуполем) – під контролем російських військових.

Маріуполь зміг ненадовго вийти на зв'язок: у місті катастрофа, люди дДуже чекають на гуманітарну допомогу.

"Волноваху вже зрівняли із землею. Евакуація звідти сьогодні продовжиться", – повідомили в ОВА.

В районі Авдіївки обстріли. В районі Мар'їнки зранку розпочався бій.

Херсон. О 2-й годині ночі було чутно потужні вибухи, наслідки з'ясовуються.

Миколаїв. 7 березня відбили російську армію. Вночі лунали вибухи. По області вночі було тихо.

Чернівці. В Чернівцях ввечері була повітряна тривога. Ніч пройшла спокійно.

Одеса, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів, Закарпаття, Черкаси, Дніпро – ніч минула спокійно, Волинська і Рівненська, Кіровоградська й Житомирська області – так само.