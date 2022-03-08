Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Янукович звернувся до Зеленського – пропонує здатися

Роман ПетренкоВівторок, 8 березня 2022, 08:07
Янукович звернувся до Зеленського – пропонує здатися

Позбавлений звання президента України Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".

Джерело: звернення Януковича, яке має "РИА Новости"

Пряма мова Януковича: "Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...

Реклама:

Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.

На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході".

 
 

Нагадаємо: За даними розвідки, Януковича возять у Мінськ під час українсько-російських перемовин, а Кремль хоче зробити його "президентом України".

ВІДЕО ДНЯ

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Віктора Януковича звання президента України.

Теми: ЗеленськийЯнуковичвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
Усі новини...
Реклама: