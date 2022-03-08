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Янукович звернувся до Зеленського – пропонує здатися

Роман ПетренкоВівторок, 8 березня 2022, 09:07

Позбавлений звання президента України Віктор Янукович звернувся до глави держави Володимира Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття".

Джерело: звернення Януковича, яке має "РИА Новости"

Пряма мова Януковича: "Хочу по-президентськи і навіть трохи по-батьківському звернутися до Володимира Зеленського...

Я добре розумію, що у вас багато "порадників", але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди.

На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на Заході".

 
 

Нагадаємо: За даними розвідки, Януковича возять у Мінськ під час українсько-російських перемовин, а Кремль хоче зробити його "президентом України".

4 лютого 2015 року Верховна Рада позбавила Віктора Януковича звання президента України.

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Теми: ЗеленськийЯнуковичвійнаРосія
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