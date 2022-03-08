У війні проти України вже знешкоджено більше 12 тисяч росіян

Загальні бойові втрати противника з початку війни, яку Росія почала проти України, орієнтовно склали понад 12 000 осіб.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Крім того, ворог втратив 303 танки, 1036 бойових броньованих машин, 120 артилерійських систем, 56 реактивних систем залпового вогню, 27 засобів ППО, 48 літаків, 80 гелікоптерів, 474 одиниць автотехніки, 3 кораблі, 60 цистерн з пальним, 7 безпілотників.

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У Генштабі кажуть, що ці дані досі уточнюються, адже підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо: Добу тому, станом на ранок 7 березня, бойовій втрати особового складу окупантів складали понад 11 тисяч осіб.