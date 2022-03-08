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Із Харкова поїздами вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей

Євген Руденко, Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 09:35

Із Харкова вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей на потягах, автомобільні шляхи на виїзд перевантажені. 

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у спільному ефірі українських телеканалів 

Пряма мова: "Якщо казати про евакуацію з Харкова, то наразі залізницею ми відправили більше 600 тисяч людей. Якщо брати автотранспорт, то і київський напрямок, і львівській продовжують бути перевантаженими".

Деталі: Синєгубов підтвердив, що ситуація в Ізюмі залишається досить важкою. 

"Вчора російська війська намагалися зайти туди. Не змогли, ми їх відігнали. Але вони продовжують тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню гуманітарних вантажів і евакуації населення", – сказав керівник області.

За словами Синєгубова, українські військові тримають позиції. 

"Дух бойовий дуже високий. Щодня вони отримують нове озброєння. Люди йдуть до територіальної оборони. Ми формуємо нові військові формування і посилюємо вже діючи частини", – сказав він.

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Нагадаємо, Харків перебуває під обстрілами від початку війни, місто зазнало значних руйнувань, але захопити його російським військам не вдалося.

Теми: ХарківевакуаціявійнаХарківська область
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