Із Харкова поїздами вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей

Із Харкова вдалося евакуювати понад 600 тисяч людей на потягах, автомобільні шляхи на виїзд перевантажені.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у спільному ефірі українських телеканалів

Пряма мова: "Якщо казати про евакуацію з Харкова, то наразі залізницею ми відправили більше 600 тисяч людей. Якщо брати автотранспорт, то і київський напрямок, і львівській продовжують бути перевантаженими".

Деталі: Синєгубов підтвердив, що ситуація в Ізюмі залишається досить важкою.

"Вчора російська війська намагалися зайти туди. Не змогли, ми їх відігнали. Але вони продовжують тримати місто в облозі, перешкоджаючи доставленню гуманітарних вантажів і евакуації населення", – сказав керівник області.

За словами Синєгубова, українські військові тримають позиції.

"Дух бойовий дуже високий. Щодня вони отримують нове озброєння. Люди йдуть до територіальної оборони. Ми формуємо нові військові формування і посилюємо вже діючи частини", – сказав він.

Нагадаємо, Харків перебуває під обстрілами від початку війни, місто зазнало значних руйнувань, але захопити його російським військам не вдалося.