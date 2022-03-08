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Українські бійці захопили парадний танк росіян у Сумах

Олена Рощіна, Євген КізіловВівторок, 8 березня 2022, 10:17
Танк РФ, ілюстративне фото з militaryarms.ru

У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ. 

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України і відео

Пряма мова: "За день друга, але вже жива – це хоч жива машина. Кинули. Перша підірвання, друга кинута... Такий у Москві на параді був. Прямо з параду! Той, що був, уже без вежі лишився, а цей нормальний".

Деталі: У танка по боках жовті стрічки, а над ним – російський прапор. 

Увага: на відео присутня нецензурна лексика (18+).

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Цьому передувало: Днями в Ірпені під Києвом було знайдено парадну форму російських військових. Вочевидь, росіяни збиралися пройти парадним маршем по центру української столиці, але зіткнулися зі спротивом.

Теми: СумивійнаРосіязброя
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