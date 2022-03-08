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Евакуація з Сум: колона рушила "зеленим коридором"

Валентина РоманенкоВівторок, 8 березня 2022, 10:51

Оточеним ворогом Сумам надали "зелений коридор", розпочався перший етап евакуації.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram, "Суспільне Суми"

Деталі: Тимошенко та "Суспільне" оприлюднили відео колони транспорту яка рушила з Сум у Полтаву.

Нагадаємо: Часові рамки роботи гуманітарного коридору – з 10-ї ранку до 21-ї години.

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Маршрут для гуманітарного коридору, який було погоджено для евакуації людей: Суми, Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава. 

 

По усьому маршруту мають бути прибрані будь-які перепони для руху відповідних колон – як з людьми, що виїжджають з міста Суми, так і з гуманітарними вантажами, які доставляються у місто Суми. Колона з гуманітарними вантажами рухатиметься до міста Суми за маршрутом: Лохвиця, Андріяшівка, Ромни, Недригайлів, Суми.

Теми: евакуаціяСумивійна
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