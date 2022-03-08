УП отримала новий список російських солдат, які воюють проти України

ілюстративне фото. РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ В КРИМУ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

"Українська правда" публікує ще один список частини російських військовослужбовців, які воюють на території України.

Джерело: дані, надані УП Центром оборонних стратегій

Деталі: У списках, якими володіє УП, а це більше 20 тисяч осіб, прізвища ім'я та побатькові, звання та номери військових частин, де проходять службу російські військові. Ці факти наша країна планує використати для процесу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо: Напередодні високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що Росія вже перекинула в Україну майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення.

Що передувало: Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.