УП отримала новий список російських солдат, які воюють проти України
Вівторок, 8 березня 2022, 13:13
"Українська правда" публікує ще один список частини російських військовослужбовців, які воюють на території України.
Джерело: дані, надані УП Центром оборонних стратегій
Деталі: У списках, якими володіє УП, а це більше 20 тисяч осіб, прізвища ім'я та побатькові, звання та номери військових частин, де проходять службу російські військові. Ці факти наша країна планує використати для процесу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Нагадаємо: Напередодні високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що Росія вже перекинула в Україну майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення.
Що передувало: Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.