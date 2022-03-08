Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

УП отримала новий список російських солдат, які воюють проти України

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 13:13
ілюстративне фото. РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ В КРИМУ В БЕРЕЗНІ 2014 РОКУ. ФОТО: GETTY IMAGES

"Українська правда" публікує ще один список частини російських військовослужбовців, які воюють на території України.

Джерело: дані, надані УП Центром оборонних стратегій

Деталі: У списках, якими володіє УП, а це більше 20 тисяч осіб, прізвища ім'я та побатькові, звання та номери військових частин, де проходять службу російські військові. Ці факти наша країна планує використати для процесу в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.

Нагадаємо: Напередодні високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що Росія вже перекинула в Україну майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення.

Що передувало: Центр оборонних стратегій отримав імена 120 тисяч російських військових, які воюють на території України.

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Пінчук – Заходу: Дякуємо за їжу і прапори, але нам потрібні літаки й ракети

відеоАкція "Ні війні": у РФ зірвали прямий ефір центрального ТБ

Генсек ООН без згадки РФ закликав до переговорів та не назвав війну в Україні війною

Росія лякає новими "нещадними" ударами по Україні

Усі новини...
війна
Якщо ви не можете закрити небо, дайте зброю, ми самі – Данілов
Ірпінь, Буча і Ворзель захоплені, окупанти морять людей голодом
Жителі Херсонщини знову вийшли на мітинги проти ворога
Останні новини
02:24
Стараються, продовжать у вівторок – Зеленський про переговори з Росією
02:15
Зеленський подякував росіянці з плакатом “Ні війні” в ефірі російського каналу
02:02
Зеленський оголосив про запуск податкової реформи
01:42
В Україні втрати росіян більші, ніж за дві війни в Чечні – Зеленський
01:41
Офшори "все", порти на черзі: підсумки на економічному фронті 14 березня
01:40
Зеленський звернувся до строковиків РФ: Ми чуємо ваші дзвінки додому
01:32
Рада планує скасувати тендери на публічних закупівлях на час війни
01:32
Зеленський: Російські війська – постачальник зброї для захисту України
01:30
США на зустрічі в Римі застерегли Китай від військової допомоги Росії
01:18
Люди в селах б’ють ворога на підході до Миколаєва – генерал про оборону міста
Усі новини...