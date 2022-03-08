Підкріплення у війні: Росія вже двічі надсилала літак до Сирії

Борт Міністерства оборони РФ із початку війни Росії проти України двічі літав до Сирії.

Джерело: дані онлайн-радарів, зібрані "Українською правдою"

Деталі: 24 лютого російський літак прибув із Москви до Сирії, а 27 вилетів до РФ зі стиковкою у Вірменії.

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27 лютого літак вилетів із Владикавказу до Сирії – і 28 лютого з Сирії знову через Вірменію повернувся до РФ, у місто Астрахань.

У Сирії обидва рази борт літав до міста Латакія.

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Володимир Путін вирішив залучити іноземних бійців до своєї війни проти України.

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За даними видання "The Wall Street Journal", Росія вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

А сирійське видання Deir Ezzor писало, що найманцям у Сирії пропонують оплату 200-300 доларів.

За даними американської влади, Росія, яка воює в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить "взяти Київ".

Росія почала повномасштабний наступ на Україну 24 лютого.