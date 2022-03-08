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Підкріплення у війні: Росія вже двічі надсилала літак до Сирії

Михайло Ткач, Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 13:21
Фото JetPhotos

Борт Міністерства оборони РФ із початку війни Росії проти України двічі літав до Сирії.

Джерело: дані онлайн-радарів, зібрані "Українською правдою"

Деталі: 24 лютого російський літак прибув із Москви до Сирії, а 27 вилетів до РФ зі стиковкою у Вірменії.

 

27 лютого літак вилетів із Владикавказу до Сирії – і 28 лютого з Сирії знову через Вірменію повернувся до РФ, у місто Астрахань.

 

У Сирії обидва рази борт літав до міста Латакія.

 

Напередодні речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Володимир Путін вирішив залучити іноземних бійців до своєї війни проти України.

За даними видання "The Wall Street Journal", Росія вже організувала канал постачання бойовиків із Сирії для їхньої подальшої участі у війні проти України.

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А сирійське видання Deir Ezzor писало, що найманцям у Сирії пропонують оплату 200-300 доларів.

За даними американської влади, Росія, яка воює в Сирії з 2015 року, останніми днями наймає там вояк зі сподіваннями, що їхній досвід вуличних боїв дозволить "взяти Київ".

Росія почала повномасштабний наступ на Україну 24 лютого.

Теми: РосіяСиріявійнаУкраїна
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