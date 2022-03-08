ЗСУ здійснили не менше семи контратак за добу – Арестович
Вівторок, 8 березня 2022, 12:34
Збройні сили України здійснили не менше семи контратак за минулу добу.
Джерело: брифинг радника голови ОПУ Олексій Арестович
Пряма мова: "Збройні сили контролюють ситуацію: збивають літаки противника і крилаті ракети, як сьогодні вночі, не дають ворогу закріпитися там, куди він хочуть просунутися".
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Пряма мова: "Тримається героїчно Маріуполь. Там була контратака, знищили танкову колону. Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів України знищив колону противника.
Харків входить в контратаку. Тобто наша армія добре знає, що вона робить".
Що було раніше: У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ.
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