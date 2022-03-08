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ЗСУ здійснили не менше семи контратак за добу – Арестович

Роман КравецьВівторок, 8 березня 2022, 12:34

Збройні сили України здійснили не менше семи контратак за минулу добу.

Джерело: брифинг радника голови ОПУ Олексій Арестович 

Пряма мова: "Збройні сили контролюють ситуацію: збивають літаки противника і крилаті ракети, як сьогодні вночі, не дають ворогу закріпитися там, куди він хочуть просунутися".

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Пряма мова: "Тримається героїчно Маріуполь. Там була контратака, знищили танкову колону. Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів України знищив колону противника.

Харків входить в контратаку. Тобто наша армія добре знає, що вона робить".

Що було раніше: У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ. 

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Теми: Офіс президентавійнаЗбройні сили
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