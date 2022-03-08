Збройні сили України здійснили не менше семи контратак за минулу добу.

Джерело: брифинг радника голови ОПУ Олексій Арестович

Пряма мова: "Збройні сили контролюють ситуацію: збивають літаки противника і крилаті ракети, як сьогодні вночі, не дають ворогу закріпитися там, куди він хочуть просунутися".

Пряма мова: "Тримається героїчно Маріуполь. Там була контратака, знищили танкову колону. Тримається зона ООС, де один із повітряно-десантних підрозділів України знищив колону противника.

Харків входить в контратаку. Тобто наша армія добре знає, що вона робить".

Що було раніше: У Сумах захисники України захопили російський парадний танк – він був цілий і над ним майорів прапор РФ.