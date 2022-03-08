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Є ознаки, що Білорусь готується до війни на боці РФ – Генштаб 

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 14:10

Зберігаються ознаки готовності воєнно-політичного керівництва Білорусі до можливої широкомасштабної участі їхніх збройних сил у бойових діях проти України на боці РФ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Пряма мова: "Здійснено часткове перегрупування сухопутних військ та сили спеціальних операцій ЗС Білорусі. 

Зокрема, у районі Бреста перебувають по одній бронетанковій групі зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади (Брест) та 103 окрема повітряно-десантна бригада (Вітебськ) ЗС Білорусі. 

У районі Олександрівка (район прикордонного КПП в районі н.п. Вільча, Київська обл.) – 2 бронетанкові групи зі складу 38 окремої десантно-штурмової бригади. В районі Кірово (Поліський радіаційний заповідник) – 2 бронетанкові групи 103 окремої повітряно-десантної бригади".

Деталі: У Генштабі інформують, що основні зусилля окупантів наразі продовжують зосереджуватися на створенні умов для захоплення міст Київ, Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, Миколаїв та виході на адміністративні кордони Луганської і Донецької областей.

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Що передувало: За останню добу Збройні сили України здійснили не менше семи контратак.

Теми: БілорусьРосіяЗбройні силиГенштаб
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