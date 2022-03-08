З Ірпеня евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних
Вівторок, 8 березня 2022, 14:48
Із Ірпеня у Київській області евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних.
Джерело: ДСНС, Богдан Данилюк заступник керівника ДСНС у Київській області, відповідальний за евакуацію людей із Ірпеня
Деталі: Рятувальники повідомили, що наразі евакуація з Ірпеня до Києва все ще триває.
Наразі допомогу надали майже 3 тис. цивільним.
За словами Данилюка, українські захисники евакуюють людей, котрі самостійно підходять до зруйнованого моста.
Він повідомив, що 8 березня ще не було повідомлень про поранених чи загиблих. Агресор не притримується режиму тиші.
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