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З Ірпеня евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних

Мазуренко Альона Вівторок, 8 березня 2022, 14:48
фото: ДСНС

Із Ірпеня у Київській області евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних.

Джерело: ДСНС, Богдан Данилюк заступник керівника ДСНС у Київській області, відповідальний за евакуацію людей із Ірпеня

Деталі: Рятувальники повідомили, що наразі евакуація з Ірпеня до Києва все ще триває.

Наразі допомогу надали майже 3 тис. цивільним.

За словами Данилюка, українські захисники евакуюють людей, котрі самостійно підходять до зруйнованого моста.

 

Він повідомив, що 8 березня ще не було повідомлень про поранених чи загиблих. Агресор не притримується режиму тиші.

 

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Теми: ІрпіньКиїввійнаРосія
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