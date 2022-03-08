З Ірпеня евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних

Із Ірпеня у Київській області евакуювали до Києва майже 3 тисячі цивільних.

Джерело: ДСНС, Богдан Данилюк заступник керівника ДСНС у Київській області, відповідальний за евакуацію людей із Ірпеня

Деталі: Рятувальники повідомили, що наразі евакуація з Ірпеня до Києва все ще триває.

Наразі допомогу надали майже 3 тис. цивільним.

За словами Данилюка, українські захисники евакуюють людей, котрі самостійно підходять до зруйнованого моста.

Він повідомив, що 8 березня ще не було повідомлень про поранених чи загиблих. Агресор не притримується режиму тиші.