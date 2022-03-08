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Українські академіки: Ніхто ядерну зброю у нас не створює

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 15:04

Ніяких програм щодо створення ядерної зброї в Україні не проводилось і не ведеться.

Джерело: Заява генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" академік Миколи Шульги та директора Інституту проблем безпеки атомних електростанцій академіка Анатолія Носовського

Пряма мова: "З повною відповідальністю заявляємо: ніяких програм щодо створення ядерної зброї в наукових установах Національної академії наук України (в тому числі ННЦ ХФТІ, ІПБ АЕС) і взагалі в Україні не проводилось і не ведеться"

Пряма мова: "Увесь ядерний матеріал (високозбагачений уран), що перебував на майданчиках наукових установ ХФТІ та Інституту ядерних досліджень (ІЯД) НАН України, передано Україною до РФ ще у березні 2012 року під контролем МАГАТЕ".

Що було раніше: Ще 21 лютого президент країни-окупанта Володимир Путін більшу частину звернення до росіян, у якому визнав так звані "ЛНР-ДНР", присвятив історії та звинуватив Україну у підготовці до війни з Росією та курсі на відновлення ядерного потенціалу.

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Теми: ядерна зброяРосіянаукавійна
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