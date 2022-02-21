Путін заявив, що не може не реагувати на ядерну загрозу з боку України

Президент Росії Володимир Путін більшу частину звернення до росіян, у якому визнав так звані "ЛНР-ДНР", присвятив історії та звинуватив Україну у підготовці до війни з Росією та курсі на відновлення ядерного потенціалу.

Джерело: Путін у зверненні до росіян

Пряма мова: "У березні 2021 року Україна ухвалила нову військову стратегію. Цей документ практично повністю присвячений протистоянню з Росією, ставить за мету втягування іноземних держав у конфлікт із нашою країною. Стратегія пропонує організацію в російському Криму та на території Донбасу, насправді, терористичного підпілля.

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У ньому прописані і контури ймовірної війни. А закінчитися вона має "за сприяння міжнародного співтовариства на вигідних для України умовах", а також "за військової підтримки світовою спільнотою у геополітичному протистоянні з Російською Федерацією". По суті, це ніщо інше як підготовка до бойових дій проти Росії.

Вже пролунали заяви про те, що Україна планує створити власну ядерну зброю. І це – не пуста бравада. Україна дійсно має ще радянські ядерні технології та засоби доставки такої зброї, включаючи авіацію, а також оперативно-тактичні ракети "Точка-У" – також ще радянська конструкція, дальність якої перевищує 100 кілометрів. Але зроблять і більше – це лише питання часу".

Деталі: Президент України Володимир Зеленський у промові на Мюнхенській конференції не говорив прямо про намір відновити ядерний потенціал, але сказав: якщо підписанти Будапештського меморандуму не нададуть гарантій безпеки для України перед лицем війни з РФ, то Україна "матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює".

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Путін же заявив, що Україні завдяки "доробку" з радянських часів буде "набагато простіше, ніж багатьом іншим державам", обзавестися тактичною ядерною зброєю, особливо "у разі технологічної підтримки із закордоння".

Пряма мова: "З появою в Україні зброї масового ураження ситуація у світі, у Європі, особливо для Росії зміниться кардинальним чином. Ми не можемо не реагувати на цю реальну небезпеку. Тим більше, що західні покровителі можуть допомогти у появі в Україні такої зброї, щоб створити ще одну загрозу для нашої країни.

Ми ж бачимо, як наполегливо здійснюється військове накачування київського режиму. Тільки США з 2014 року направили на ці цілі мільярди доларів, включаючи постачання озброєння, спорядження, навчання спеціалістів.

Останніми місяцями західна зброя йде на Україну просто безперервним потоком, демонстративно, на очах усього світу. Діяльністю Збройних сил та спецслужб України керують іноземні радники".

Деталі: Путін заявив, що "система управління українськими військами вже інтегрована з силами НАТО", що "США та НАТО розпочали безсоромне освоєння території України як театру потенційних військових дій", а "регулярні спільні навчання мають явну антиросійську військову спрямованість", що Центр морських операцій в Очакові "дозволяє забезпечувати дії кораблів НАТО, включаючи застосування ними високоточної зброї проти Російського Чорноморського флоту".

Путін не згадав, що допомагати Україні світ змусила сама Росія, яка у 2014 році окупувала Крим та розв'язала збройний конфлікт на сході України, а тапер оточила нашу країну своїми військами.

До того моменту, коли він торкнувся теми війни та ядерної зброї, Путін уже говорив понад півгодини, але його промова мало стосувалася актуальної ситуації й була сповнена почуттям історичної несправедливості.

Російський президент пройшовся по історії, починаючи зі створення СРСР, і торкнувся всіх моментів, які його не влаштовують в Україні.

Так, Путін заявив про "Україну Леніна": мовляв, "сучасна Україна була цілком і повністю створена більшовицькою Росією", при тому що більшовики відторгли від Росії частину території. Він вважає, що члени КПРС дарма "не вичистили" з Конституції СРСР націоналістичні фантазії, тож "бацила націоналізму" розрослася.

За його словами, після розвалу Радянського союзу "радикали нахабніли" – і в 2014 році "довели Майдан до державного перевороту", в який нібито вливали гроші США. А потім "радикали, що захопили владу, влаштували терор".

Пригадав Путін і пожежу в Будинку профспілок Одеси 2 травня 2014 року Він заявив, що винних не покарано, але "ми знаємо їх поіменно і зробимо все, щоб їх знайти та покарати".

Також російський президент повторив пропагандистську тезу, що державності в Україні так і не склалося і що Україну "загнали під зовнішнє управління", а також додав до всіх бід, що "корупція цвіте пишним цвітом".

Путін заявив, що продовжується курс на "дерусифікацію та асиміляцію". Згадав законопроект про корінні народи, а також дорікнув за утиски православних РПЦ в Україні. Більше того, він заявив про "викрадення громадян Росії".

Після промови, що тривала майже годину, Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "ДНР" і "ЛНР" (ОРДЛО), які останні 8 років де-факто перебували під контролем Кремля.