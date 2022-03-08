Терехов повідомив, що росіяни пропонували йому здати Харків

Мер Харкова Ігор Терехов розповів, що йому надходила пропозиція від російських окупантів здати Харків

Джерело: Терехов під час національного телемарафону, якого цитує Status Quo

Пряма мова Терехова: "Мені надійшло таке саме повідомлення, як чиновникам обладміністрації. Я не реагую на це".

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Деталі: Він додав, що комунальні служби працюють, Харків забезпечений водою, теплом – там, де це можливо, там, де будинки не розбиті та підлягають відновленню.

Нагадаємо: 7 березня заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха повідомив, що російські окупанти пропонували йому почати переговори про передачу влади в області.