Рабінович був в Ізраїлі, каже – шукає можливість повернутися в Україну

Співголова партії ОПЗЖ Вадим Рабинович зараз перебуває закордоном, але заявив, що шукає можливості повернутися в Україну.

Джерело: Рабінович у коментарі "Українській правді"

Деталі: У розпорядження УП потрапило фото Рабіновича в Ізраїлі, зроблене 5 березня.

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Нардеп підтвердив, що справді був там, але наголосив, що був на лікуванні. Зараз Рабінович перебуває на Кіпрі та заявляє, що шукає можливість повернутися додому.

Пряма мова Рабиновича: "Вас цікавить, де я зараз? На Кіпрі. Добу".

Деталі: На запитання журналіста, чи був він раніше в Ізраїлі, Рабінович відповів: "Полетів на запрошення кнесета. Потім захворів на ковід. Застряг. Ось історія мого перебування. Зараз шукаємо інші шляхи повернутись".

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Він також заявив, що на Кіпрі відмітився у посольстві.

Народні депутати лояльної до РФ партії "ОПЗЖ" заявили, що допомагатимуть владі, а деякі члени партії запишуться до територіальної оборони.