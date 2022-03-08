Бойко та Ко вирішили допомагати владі та теробороні

Народні депутати лояльної до РФ партії "ОПЗЖ" заявили, що допомагатимуть владі, а деякі члени партії запишуться до територіальної оборони.

Джерело: прес-служба ОПЗЖ, Facebook-сторінка Бойка

Дослівно ОПЗЖ: "Визначити завдання партії в організації всебічної допомоги співгромадянам, що перебувають у зоні бойових дій, біженцям та допомоги в евакуації громадян через гуманітарні коридори та супроводження гуманітарних вантажів.

Підтримати участь членів партії у формуваннях сил територіальної оборони для захисту, охорони об'єктів критичної інфраструктури, житла громадян та боротьби з мародерством".

Деталі: Крім того, в ОПЗЖ вирішили підтримати "всіма доступними шляхами зусилля органів влади із захисту, безпеки держави та громадян в умовах воєнного стану".

Зокрема, банк нардепа ОПЗЖ Сергія Льовочкіна "Кліринговий дім" повідомив, що розпочав благодійне фінансування київських лікарень.

Повідомляється, що 6 мільйонів гривень вже перераховано медзакладам на підтримку гумпрограми, яку ініціював ФК "Динамо" (Київ).

Також в ОПЗЖ вирішили покласти виконання обов'язків голови партії на Юрія Бойка.

Сам Бойко в соцмережі заявив, що вони "захищатимуть Україну".

Пряма мова Бойка: "Ми засуджуємо агресію російської армії проти нашої країни. Члени ОП-ЗЖ масово записуються у територіальну оборону, щоб охороняти об'єкти критичної інфраструктури, житло громадян та боротися з мародерами".

Бойко перебуває в Україні. Раніше його зупиняли українські захисники для перевірки. Він визнав агресію армії РФ, проте не захотів казати, що "Путін - ху*ло".

Також прізвище Бойка нібито озвучували російські окупанти, намагаючись призначити його на урядову посаду, але сам Бойко та інші представники влади спростували цю інформацію.

Передісторія: