Війська РФ обстріляли автобус із біженцями з Макарова
Вівторок, 8 березня 2022, 18:55
Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області.
Джерело: мер Житомира Сергій Сухомлин у Facebook
Дослівно: "Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів.
Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!
У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна".
Деталі: Сухомлин зазначив, що в кафе їх нагодували та забезпечили водою.
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Житомирська влада пересадила біженців у інші автобуси та відправили далі на захід.
Що передувало: 7 березня у Макарові Київської області внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.