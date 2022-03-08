Війська РФ обстріляли автобус із біженцями з Макарова

Російські військові обстріляли автобус із біженцями з Макарова Київської області.

Джерело: мер Житомира Сергій Сухомлин у Facebook

Дослівно: "Автобус із біженцями з Макарова зазнав обстрілів.

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Люди йшли 4 кілометри під артобстрілами з дітьми на руках!

У Житомирі вони зупинилися біля кафе просто набрати води та сходити в туалет. У транспорті, яким вони їхали, вибиті вікна".

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Деталі: Сухомлин зазначив, що в кафе їх нагодували та забезпечили водою.

Житомирська влада пересадила біженців у інші автобуси та відправили далі на захід.

Що передувало: 7 березня у Макарові Київської області внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.