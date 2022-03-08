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Міноборони: РФ заборонила армійцям розривати контракти і зашле на Київ "вагнерівців"

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 19:12

Міністерство оборони України має інформацію, що Росія проводить приховану мобілізацію, заборонила бійцям розривати контракти і планує перекинути на київський напрямок до тисячі бойовиків із приватної військової компанії "Ліга", колишня ПВК "Вагнер".

Джерело: оперативна інформація Міноборони станом на 18.00 вівторка 8 березня

Дослівно: "За наявною інформацією, з метою поповнення втрат, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. 

Також, з метою припинення відтоку особового складу, військовим керівництвом ЗС РФ прийнято рішення про заборону розривання контрактів на проходження військової служби.

З метою посилення угруповання військ на напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнер")...

Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований".

Деталі: На 13-ту добу протистояння на східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району. Триває кругова оборона Маріуполя.

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На північному та західному напрямках продовжується ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює його ураження та стійке утримання оборонних рубежів навколо міста.

Визначеними силами Збройні Сили України продовжують оборону Чернігова.

На півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

На інших напрямках проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

У порушення вимог Міжнародного гуманітарного права окупанти продовжують утримувати цивільне населення в якості заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії у цивільному одязі.

Цьому передувало: Днями офіційний представник влади США повідомив, що Росія направить до України ще близько 1000 найманців "найближчими днями та тижнями", бо найманці, які вже перебувають в Україні, погано проявили себе.

Теми: війнаРосіяВагнер
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