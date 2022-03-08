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Миколаїв приготувався зустрічати росіян шинами – Кім закликав чекати команди

Олена РощінаВівторок, 8 березня 2022, 20:03
Віталій Кім, фото з його Facebook

Миколаївці за кілька годин оснастили місто шинами, щоб допомогти армії зупинити російських окупантів димом

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Пряма мова: "Люди – красені, у нас за кілька годин все місто, всі перехрестя – у шинах! Усі чекають на команду, всі знають, що робити.

Перше: без моєї команди нічого не палимо. Тому що переміщається наша техніка, поки чужою в місті не пахне. Це – запобіжні заходи, щоб у них не було варіантів.

Друге. Якщо це потрібно буде робити, я говоритиму, з якого боку це робити, що прорвалося до міста. Зараз головне, щоб ми самі не спалили свої шини і таке інше.

Третє. Противник збирає сили, підступає до міста. Вони мають завдання закріпитися на околиці, вони навіть не мають першого завдання прорватися в місто – хочуть брати нас у блокаду".

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Деталі: За словами Кіма, відомі і наміри, і настрої окупантів, багато хто здається в полон. .

Раніше голова Миколаївської ОДА розповів, що окупанти вирішили за всяку ціну взяти Миколаїв. Він порадив городянам встановити на кожному перехресті шини, і якщо ворог прорветься – запалити їх.

Теми: Миколаїввійна
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