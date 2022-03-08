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Полонені окупанти працюватимуть на економіку України – МВС

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 19:05
Полонені окупанти працюватимуть на економіку України – МВС
ПОЛОНЕНІ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ. ФОТО З САЙТУ 200RF.COM

Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі українських телеканалів

Деталі: Він запевнив, що турбота про військовополонених не ляже тягарем на українську економіку.

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Пряма мова: "Абсолютно ні. Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам в цьому плані Женевські конвенції, тобто використання праці і тому подібне. Тобто всі ці люди будуть працювати згодом на відновлення економіки України.

Більше деталей: Водночас Єнін запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися всіх норм міжнародного гуманітарного права.

"Саме це відрізняє нас від російського агресора", - сказав він.

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Що передувало: 7 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що всі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.

Теми: полоненівійнаекономікаМВС
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