Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Полонені окупанти працюватимуть на економіку України – МВС

Катерина ТищенкоВівторок, 8 березня 2022, 20:05
ПОЛОНЕНІ РОСІЙСЬКІ ВІЙСЬКОВІ. ФОТО З САЙТУ 200RF.COM

Полонені російські військові будуть працювати на відновлення економіки України.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі українських телеканалів

Деталі: Він запевнив, що турбота про військовополонених не ляже тягарем на українську економіку.

Пряма мова: "Абсолютно ні. Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам в цьому плані Женевські конвенції, тобто використання праці і тому подібне. Тобто всі ці люди будуть працювати згодом на відновлення економіки України.

Більше деталей: Водночас Єнін запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися всіх норм міжнародного гуманітарного права.

"Саме це відрізняє нас від російського агресора", - сказав він.

Що передувало: 7 березня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що всі полонені російські окупанти будуть звозитися й утримуватися в одному місці.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: полоненівійнаекономікаМВС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоІспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ

NYT: Російські ракети випускають "пастку" для обману систем ППО

відео, фото, оновленоРосійські снаряди влучили у три багатоповерхівки в Києві, є жертви

Байден: Ми дамо зброю Україні і приймемо біженців з відкритими обіймами

Радник мера Маріуполя каже, що у місті загинули 20 тисяч цивільних

Викраденого мера Мелітополя вивезли до Луганська – Запорізька ОВА

Усі новини...
полонені
Усіх полонених окупантів утримуватимуть в одному місці – Монастирський
СБУ показало відео допиту пілота-окупанта, який бомбардував житлові будинки на Харківщині
У Києві провели пресконференцію із полоненими окупантами
Останні новини
09:18
Розробник S.T.A.L.K.E.R. не продаватиме гру на території Росії
09:17
У вівторок 15 березня мають запрацювати 9 гуманітарних коридорів
09:16
Втрати ворога: понад 13,5 тисяч осіб, 404 танки та майже 100 гелікоптерів
09:05
Росія ввела заборону на постачання зерна країнам митного союзу
09:04
фото Росія обстріляла інтернат, лікарню і 3 школи в Рубіжному: 4 загиблих
08:58
Регіони: повітряні тривоги майже по всій країні, бої на Харківщині та Київщині
08:46
фотоУ Харкові снаряди спричинили велику пожежу, а під завалами знайшли 7 загиблих
08:31
доповнено від 06:51На Сумщині відкриють кілька коридорів для евакуації: з яких міст виведуть людей
08:09
фотоІспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ
07:52
"Дім для України": 44 тисячі британців готові прийняти в себе українців
Усі новини...