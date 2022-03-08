Український олігарх Дмитро Фірташ, екстрадиції якого домагаються США, завдяки щедрим фінансовим вливанням зміг влитися до британського істеблішменту. Йому дозволили купити актив Міністерства оборони Великої Британії, і навіть не поцікавилися джерелом походження коштів.

Джерело: The Guardian

Деталі: Одна зі станцій лондонського метро, Бромптон-роуд, що зупинила транспортну роботу, була власністю Міноборони Великої Британії. Місцевий бізнесмен Аджит Чемберс у 2009 році запланував на цій недіючій станції, а також на низці інших, зробити реконструкцію й перетворити їх на важливі туристичні об'єкти.

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Але його плани не справдилися через неочікувану деталь, незважаючи на те, що він назбирав для угоди 25 млн фунтів - поруч зі станцією був розташований маєток Фірташа, і олігарх сплатив за станцію удвічі більшу ціну, ніж вона коштує, фактично "в пустоту", лише аби не бачити поруч зі своєю нерухомістю туристів.

The Guardian робить акцент на тому, що Міноборони країни при прийнятті рішення керувалося виключно вигодою, при цьому не поцікавившись, звідки у Фірташа ці кошти, а також не врахувавши інтереси всього міста.

Дослівно: "Обираючи Британію в якості своєї другої батьківщини, Фірташ вчинив мудро. Його зустріли з розпростертими обіймами – політики, Кембриджський університет і навіть королівські особи".

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Деталі: Олігарх без проблем фактично легалізував у Великій Британії корупційні гроші, які до нього лилися зі структури Росукренерго, РУЕ почала діяти влітку 2004 зі згоди Володимира Путіна. Половина компанії належала "Газпрому", іншу половину контролював Фірташ.

Чому Кремль віддав цей ресурс Фірташу, точно невідомо, є лише припущення – що через його зв'язок з російським мафіозі Семеном Могилевичем. Сам Фірташ це завжди намагався заперечувати.

В роки після великого газової кризи в Україні Фірташ найняв лобістську компанію Asquith & Granovski, щоб покращити свій імідж у Британії.

Соратники Фірташа у 2007 році потрапили на вечерю пам’яті композитора Петра Чайковського в Кембриджському університеті. За словами джерела, обізнаного про переговори, які відбулися, один із спікерів на заході згадав, що українську мову в університеті не викладають, що, здається, надихнуло олігарха на новий проект. "Дехто з цих британських представників, пов’язаних з Фірташем, підійшов до організаторів вечері і запитав, скільки їм знадобиться, щоб так чи інакше викладали українську", – повідомило джерело.

Після цього Фірташ став благодійником для Кембриджського університету, а сам заклад не дуже цікавився походженням грошей, які надавав український олігарх.

У 2010 році Кембриджський університет створив офіційний курс українознавства завдяки пожертві Фірташа у розмірі 4 млн фунтів.

У березні 2011 року герцог Единбурзький прийняв Фірташа до престижної Кембриджської Гільдії благодійників, клубу найщедріших донорів.

Видання констатує, що олігарху використовуючи компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах, вдалося "заробити" щонайменше 3 мільярди фунтів. І після цього він профінансував успішне політичне повернення Віктора Януковича у 2010 році. Тоді Володимир Путін отримав в Україні підпорядкованого собі президента.

З 2011 року Фірташ досить часто бував у Кембриджі, зустрічався зі студентами. Кембриджський університет видав йому спеціальну медаль, яка містить майже 500 грамів стерлінгового срібла "за його видатну філантропію".

У 2012 році Фірташ купив собі лондонську резиденцію яка, згідно з публікацією про нерухомість, коштувала близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.

Наприкінці 2013 року Фірташ зробив чергову пожертву Кембриджському університету і навіть відкрив торги на Лондонській фондовій біржі. Разом зі своєю дружиною відвідав парламент Британії, де його привітав тодішній спікер Джон Беркоу.

Після Революції Гідності, коли Янукович втік до Ростова (лютий 2014 року) Фірташа запросили до Міністерства закордонних справ Великої Британії.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, Фірташ на цих зустрічах намагався переконати британців у тому, що введення санкцій проти Росії - це погана ідея. Також олігарх запевнював британських високопосадовців, що санкції проти РФ "погіршать ситуацію", і це "Америка спровокувала Путіна на цю ситуацію" (йдеться про агресію проти України у 2014 році). Таким чином, думку Фірташа у британському уряді не лише вислуховували, а, ймовірно, й враховували.

Дослівно: "Це тривожний аргумент. Фірташ був людиною Путіна в Україні, але Британія з таким ентузіазмом інтегрувала його в істеблішмент, що він консультував уряд щодо вторгнення Путіна. Чи справді варто розмовляти з такою людиною? Або брати від нього гроші? Або продати йому нерухомість з доступом до лондонського метро?"

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