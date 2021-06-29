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"Ми продовжуємо працювати з австрійцями" – Держдеп про екстрадицію Фірташа

Вівторок, 29 червня 2021, 06:21
Ми продовжуємо працювати з австрійцями – Держдеп про екстрадицію Фірташа

Позицію Сполучених Штатів щодо екстрадиції до країни Дмитра Фірташа пояснили у Держдепі.

Джерело: помічник Державного секретаря США Джордж Кент, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Австрія – це країна з верховенством права, і вони мають певні правові процедури.

Наша позиція залишається такою ж, як у 2014.

Ми засудили Фірташа за злочини, і ми продовжуємо працювати з австрійцями, при цьому поважаючи їхній правовий процес".

"Оскільки ми поважаємо верховенство права в Австрії, вони досі проходять через процес апеляцій у справі екстрадиції.

Ми перебуваємо в контакті з австрійцями, але це їхній процес, і він має бути завершений".

Деталі: На запитання, які інструменти можуть використати Сполучені Штати, щоб домогтись екстрадиції, Джордж Кент додав, що в США працюють у цьому напрямку з австрійською владою.

Раніше група конгресменів направила до Державного департаменту листа з проханням активізувати зусилля з екстрадиції олігарха до США – припустивши, що Дмитро Фірташ корумпував австрійську судову систему.

"Ми стурбовані тим, що пан Фірташ використав своє значне багатство та зловмисний вплив, щоб зруйнувати правову систему цієї країни для уникнення екстрадиції та відповідальності перед законом", – йдеться в листі.

Своєю чергою, Крістіна Зальцборн, речниця окружного суду Відня з кримінальних справ заявила про відсутність рішення щодо Фірташа.

"Запит на відновлення справи є доволі обширним, як і заяви прокуратури та зустрічної сторони. Таким чином ми не можемо передбачити, коли слід очікувати рішення", – заявила Зальцборн.

Передісторія:

  • Фірташу було пред'явлено звинувачення у 2014 році. Як стверджувала федеральна прокуратура у Північному окрузі Іллінойсу, він грав роль в підкупі індійських чиновників, щоб укласти вигідну угоду з видобутку корисних копалин для продажу титану Boeing. Олігарх був заарештований у Відні в березні 2014 року. Звільнений під заставу в 174 мільйони доларів і з тих пір оскаржує свою екстрадицію в США.
  • Він став відомим після появи скандальної компанії "Росукренерго" - газового посередника між Росією і Україною.

  • 24 червня президент ввів у дію анонсовані раніше санкції проти Павла Фукса та Фірташа.
  • 18 червня Рада нацбезпеки і оборони запровадила "повний комплект" санкцій проти Дмитра Фірташа і Павла Фукса.
  • Підприємства Group DF International австрійського холдингу, що належить олігарху Дмитру Фірташу, продовжують свою роботу, попри санкції, введені указом президента Володимира Зеленського після рішення РНБО.

"Українська правда" в Threads

Теми: ФірташСШААвстрія
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