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"Вагнерівці" вже гинуть в Україні – розвідка 

Альона Мазуренко Вівторок, 8 березня 2022, 20:05
Вагнерівці вже гинуть в Україні – розвідка 

Українські розвідники опублікували жетони мертвих найманців ПВК "Вагнер", які загинули в Україні.

Джерело: пресс-служба головного управління розвідки

Дослівно: "Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК "Ліга" (ПВК "Вагнер") вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора.

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Про це, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами. А також сирійські номери телефонів".

Деталі: У розвідці зазначають, що ПВК "Вагнер" російська військова структура, що комплектується найманцями.

"Вагнерівці" беруть участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

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Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК "Вагнер" кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності.

Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК "Вагнер".

Цьому передувало: Днями офіційний представник влади США повідомив, що Росія направить до України ще близько 1000 найманців "найближчими днями та тижнями", бо найманці, які вже перебувають в Україні, погано проявили себе.

Теми: ВагнерРосіявійнаУкраїна
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