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Польща готова передати винищувачі Україні, але є умови

Вівторок, 8 березня 2022, 20:05

Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, але просить у США надати літаки на заміну.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Польщі, опублікованій у вівторок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

"Влада Республіки Польща, після консультацій між президентом та урядом, готова негайно та безкоштовно розгорнути всі свої літаки МІГ-29 на авіабазі Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучених Штатів Америки", - йдеться у заяві.

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У той же час Польща просить США надати їй літаки на заміну з відповідними експлуатаційними можливостями. 

"Польща готова негайно встановити умови покупки літаків", - йдеться у заявію

Польський уряд також просить інших союзників по НАТО, у яких на озброєнні є літаки МіГ-29, діяти так само.

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Раніше у Білому домі підтвердили, що США обговорюють із Польщею можливість надати винищувачі Україні.

Йдеться про радянські винищувачі, такі як МіГ-29, на яких українські пілоти вже навчені літати. 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що США шукають способи швидко поповнити запаси польських винищувачів, аби Польща могла надати Україні свої бойові літаки.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Британія підтримає Польщу, якщо вона вирішить надати Україні бойові літаки, але попередив, що це може мати прямі наслідки для країни.

Теми: ПольщаСШАУкраїнавійна
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