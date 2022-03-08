Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські школярі й бюджетники писатимуть листи підтримки окупантам в Україні

"Українська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 21:46
Фото: files.vm.ru

Партія влади РФ "Єдина Росія" планує провести на всій території РФ акцію "Zащитникам отечества", в рамках якої росіяни писатимуть листи російським окупантам, які здійснюють наступ на Україну.

Джерело: джерело УП в розвідці

Деталі: У рамках акції, яка стартує 9 березня у всіх регіонах РФ, люди зможуть написати листи російським військовим, які вторглися в Україну, а партія влади бере на себе завдання забезпечити їхню доставку.

В акції можуть брати участь російські школярі, студенти, викладачі вузів, пенсіонери, працівники бюджетних та не бюджетних організацій та установ, а також партійний актив та прихильники "Єдиної Росії".

Вони можуть надсилати військовим листи, дитячі малюнки або плакати, смс, електронні листи.

Пункти прийому листів працюватимуть у всіх громадських приймальнях "Єдиної Росії".

Серед тез програми зазначається, що, незважаючи на окремі "верески" ліберальної опозиції та зірок шоу-бізнесу, переважна більшість жителів Росії нібито розуміє та схвалює необхідність проведення "спецоперації на території України та ліквідації нацистського київського режиму".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Анонс цієї акції можна знайти і в російських ЗМІ, зокрема, в Санкт-Петербурзі.

Що передувало: У Москві поліція прийшла додому до шестикласника, який ставив питання про війну з Україною на уроці та вигукнув "Слава Україні!" на перерві, йому вимкнули електрику та викликають батьків до відділку.

Теми: Росіяакціїрозвідкавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Прем’єри Польщі, Чехії і Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії

Україну покинули близько 20 нардепів

УЗ починає націоналізацію російських вагонів, які знаходяться в Україні

фотоІспанія арештувала суперяхту російського олігарха Чемезова – ЗМІ

NYT: Російські ракети випускають "пастку" для обману систем ППО

відео, фото, оновленоРосійські снаряди влучили у три багатоповерхівки в Києві, є жертви

Усі новини...
Росія
Ворог обстріляв Житомир – зруйновано гуртожиток, поцілили у завод
Російські хакери "розчарували" США: виявилася меншою загрозою
Окупанти атакували військову частину в Бориспільському районі
Останні новини
10:42
Евакуація з Маріуполя: відкрили коридор для авто
10:34
Російські окупанти щодня вбивають в Україні щонайменше 5 дітей – ювенальні прокурори
10:33
Артистам, які виступали проти війни, заборонять давати концерти в Росії – ЗМІ
10:31
фотоСБУ затримала хакера, який допомагав окупантам бути на зв'язку в Україні
10:30
Адвокати не можуть знайти співробітницю Першого каналу РФ, яка зірвала ефір
10:28
Людям з інвалідністю спростили перетин кордону України в умовах воєнного стану
10:18
Під Черніговом знищили російську РСЗВ, яка обстрілювала житлові квартали
10:12
НБУ попереджає про нові шахрайські схеми під час війни
10:11
Прем’єри Польщі, Чехії і Словенії приїдуть до Києва попри бойові дії
10:09
Без адрес: 80% інформації для наведення ворог отримує з відкритих джерел – ДСНС
Усі новини...