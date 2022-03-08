Російські школярі й бюджетники писатимуть листи підтримки окупантам в Україні

Партія влади РФ "Єдина Росія" планує провести на всій території РФ акцію "Zащитникам отечества", в рамках якої росіяни писатимуть листи російським окупантам, які здійснюють наступ на Україну.

Джерело: джерело УП в розвідці

Деталі: У рамках акції, яка стартує 9 березня у всіх регіонах РФ, люди зможуть написати листи російським військовим, які вторглися в Україну, а партія влади бере на себе завдання забезпечити їхню доставку.

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В акції можуть брати участь російські школярі, студенти, викладачі вузів, пенсіонери, працівники бюджетних та не бюджетних організацій та установ, а також партійний актив та прихильники "Єдиної Росії".

Вони можуть надсилати військовим листи, дитячі малюнки або плакати, смс, електронні листи.

Пункти прийому листів працюватимуть у всіх громадських приймальнях "Єдиної Росії".

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Серед тез програми зазначається, що, незважаючи на окремі "верески" ліберальної опозиції та зірок шоу-бізнесу, переважна більшість жителів Росії нібито розуміє та схвалює необхідність проведення "спецоперації на території України та ліквідації нацистського київського режиму".

Анонс цієї акції можна знайти і в російських ЗМІ, зокрема, в Санкт-Петербурзі.

Що передувало: У Москві поліція прийшла додому до шестикласника, який ставив питання про війну з Україною на уроці та вигукнув "Слава Україні!" на перерві, йому вимкнули електрику та викликають батьків до відділку.