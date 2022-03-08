Путін кидає строковиків на війну в Україну, але заперечує це

Міноборони РФ та президент країни-агресора Володимир Путін стверджують, ніби строковики не воюють в Україні. При цьому вже є полонені, які кажуть, що є солдатами строкової служби в росармії.

Джерело: Медуза з посиланням на батька одного з полонених

Деталі: Протягом останніх днів Путін кілька разів заявив, що у військових діях на території України нібито не беруть участі та не братимуть участі строковики. Але ці заяви очікувано виявилися неправдивими.

Російському опозиційному виданню Медуза вдалося знайти батька одного з полонених солдатів, Дамура Мустафаєва і той підтвердив, що його син проходив строкову службу - контракт не підписував.

Собіржон Мустафаєв, батько Дамура, розповідає: "Сина призвали у 2021 році в червні. Відправили служити поруч із Читою, навчали на водія-механіка. Після цього в Наро-Фомінськ. Начебто потім вони почали брати участь у навчаннях. У Воронеж, до Білгородської та Курської області їх розкидали. Я з ним по телефону зв'язувався. Востаннє - 22 лютого. Начебто все нормально було. І 24-го наказ був, і сказали йому: На навчання".

Вперше відео Дамура Мустафаєва з'явилося в телеграм-каналі "Шукай своїх", де Україна публікує дані про російських загарбників, що потрапили в полон.

Пряма мова батька: "Він був справді строковик. Я не знаю, що трапилося в них. Він казав, що контракт не підписував. Але я був здивований: за них можуть підписуватись, чи щось таке. Він казав: "Вони самі записали нас у контрактники". Таке було, коли ми говорили 22 числа. Я говорю, як вони можуть самі це зробити? Він казав, що цього вимагають. Але сказав, що сам не підписував.

Зараз, коли відео бачу… Багато хто в полон потрапив, так і кажуть, що за них підписувалися. Вони не знали, їм сказали, що їдуть на навчання, а потрапили на війну.

Не знаю, що робити, як його врятувати, хто був винен. Наче президент наш (Путін – УП) каже, що строковиків немає наказу відправляти, і що строковиків там взагалі немає.

Я насправді не знаю: що робити, як допомагати? Хто тут взагалі був винний…"

Нагадаємо: Путін продовжує стверджувати: "у бойових діях не беруть участі і не братимуть участь солдати, які проходять строкову службу". У Міноборони РФ теж кажуть, нібито у війні з Україною беруть участь лише контрактники.