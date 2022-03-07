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Путін заперечує, що відправить на війну до України строковиків та резервістів

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 23:47
Путін, скрин з відео

Президент країни-агресора Володимир Путін звернувся до російських жінок і пообіцяв їм, що не задіюватиме у військових діях на території України російських солдатів строкової служби та резервістів. Раніше він також обіцяв не здійснювати військових маневрів, після чого розв'язав війну.

Джерело: ТАСС

Деталі: Путін заявив, що ні військовослужбовці строкової служби, ні резервісти нібито не задіяні і не будуть задіяні у війні з Україною.

Пряма мова Путіна: "У бойових діях не беруть участі і не братимуть участі солдати, які проходять строкову службу, і не буде проводитися додатковий заклик резервістів із запасу".

Нагадаємо:

Високопосадовець міністерства оборони США повідомив, що майже 100% російської бойової потужності, розгорнутої для вторгнення, вже перебуває на території України. А оскільки це угруповання складало три чверті від усієї армії РФ, то війна з Україною значно послабила військову міць Москви.

Теми: війнаПутінРосіяУкраїна
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