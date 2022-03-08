Миколаїв готується до нападу: замовили 50 автобусів для полонених окупантів
Вівторок, 8 березня 2022, 22:24
У Миколаєві готуються до штурму росіян і уже замовили 50 автобусів для полонених окупантів.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім
Пряма мова: "Ми закінчили всі приготування. Одна з підготовчих робіт - замовили 50 автобусів для перевезення полонених... Смішно, не смішно, а підготувати треба".
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Деталі: За словами Кіма, ніч у Миколаєві буде спокійною, бо окупанти намагаються виспатися.
За його словами, 9 березня запланована якась "подія" для окупантів, які за будь-яку ціну хочуть взяти Миколаїв.
Раніше голова Миколаївської ОДА розповів, що окупанти вирішили за всяку ціну взяти Миколаїв. Він порадив городянам встановити на кожному перехресті шини, і якщо ворог прорветься – запалити їх.
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