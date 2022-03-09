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Ворог розбомбив будинки у Малині - є жертви, серед них маленькі діти

Світлана КізіловаСереда, 9 березня 2022, 00:03

Російські загарбники задіявши авіацію влаштували бомбардування Малина у Житомирській області, загинуло 5 мирних мешканців, з них двоє однорічних дітей.

Джерело: ДСНС у Twitter

Деталі:  "8 березня о 20:50 в місті Малин по вул. Вокзальна внаслідок авіаційного удару зруйновано 7 приватних одноповерхових житлових будинків, загинуло 5 осіб, з них 2 дітей  2021 року народження"

Деталі: Пошуково-рятувальні роботи на місці знищених будинків продовжуються.

Крім цього, ввечері 8 березня російський агресор розбомбив гуртожиток у Житомирі і завод "Ізоват".

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Теми: війнаЖитомирщинаРосіядіти
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