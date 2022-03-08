"Путін може прийти до вас": Зеленська закликала закрити небо над Україною

Перша леді України Олена Зеленська написала відкритий лист, у якому розповіла про війну в Україні та закликала закрити небо над Україною.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленської

Пряма мова: "Понад тиждень тому те, що відбувається в даний момент, було ще немислимо. Моя країна була спокійною, а мегаполіси, міста та села наповнювалися радощами повсякденного життя.

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24-го лютого прокидаємося з оголошенням про початок війни. Танки перетнули український кордон, літаки захоплюють наш повітряний простір. Міста були оточені ракетними установами".

"Найгірше – читати про дітей-жертв.

Восьмирічна Аліса, яка загинула на вулиці Охтирки, дід намагався захистити її своїм тілом. Або Поліна з Київ, яка загинула разом з батьками під час стрілянини. Або про 14-річного Арсенія – у колись мирному передмісті столиці хлопчика вдарило по голові, до нього швидка просто не змогла дістатися через сильну пожежу".

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"Свідчу: Україна хоче миру! Але Україна захистить свої кордони та ідентичність і ніколи не капітулюватиме".

"Що нам потрібно і про що ми говоримо у всьому світі – закрийте небо! Зніміть нарешті свої білі рукавички, все одно не зможете зберегти нейтральність. Бо наступного разу Путін може прийти до вас. Закрийте небо, на землі ми самі впораємося".

"Кремлівські пропагандисти стверджували, що українці будуть вітати їх квітами як визволителів. Зате українці привітали їх коктейлями Молотова".

"Але ми точно переможемо. Ми стоїмо одне за одного і у нас є зброя, яка називається єдність. Єдність в любові до України".

Деталі: Зеленська, звертаючись до світових ЗМІ, засвідчила, що пропаганда Кремля лукавить, називаючи "спецоперацією" вбивство мирних жителів.

Також перша леді України повідомила про те, що зараз жінки і діти живуть у бункерах та підвалах, і що в деяких містах сім’ї не можуть вийти з укриттів по кілька днів.

А хворі, люди з інвалідністю та літні люди не можуть отримати належної допомоги.

Зеленська порівняла "реальність, у якій ми живемо" зі страшним сном. Вона закликала світові ЗМІ не мовчати про війну в Україні.

"Якщо не зупинити Путіна, який загрожує ядерною війною, безпечного місця у світі не буде", – зазначила перша леді України.