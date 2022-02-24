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ПУТІН ПОЧАВ ВІЙНУ

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 04:55
Володимир путін, фото Getty Images

Президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення розпочати повномасштабну війну проти України.

Джерело: звернення Путіна, трансляція телеканалу "Росія-24"

Пряма мова: "Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції (щодо захисту Донбасу – ред.). Її мета – захист людей, які протягом восьми років зазнають знущань, геноциду з боку київського режиму".

"Росія не допустить появи в України ядерної зброї".

"До планів РФ не входить окупація українських територій".

"Вся відповідальність за можливе кровопролиття буде повністю на совісті українського режиму".

Деталі: Путін заявив, що дії РФ пов'язані не з обмеженням інтересів України, а із захистом самої себе від "тих, хто взяв Україну в заручники".

Теми: Путінвійна
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