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У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України

Ольга Глущенко Вівторок, 8 березня 2022, 23:58
У Сумах під час авіаударів разом із сім’єю загинув чемпіон України
Артем Прийменко, фото: facebook

Під час авіаударів у Сумах загинули чемпіон України із самбо Артем Прийменко і вся його сім’я.

Джерело: тренер із Сум Євген Леоненко у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вночі під час авіаударів російськими військами по житлових районах мирного населення у м.Суми по вулиці Роменській загинув Прийменко Артем 2006 р.н. – неоднаразовий чемпіон чемпіонатів України з боротьби самбо.

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…разом з ним загинули тато, мати, бабуся та два молодші брати Єгор і Кіріл".

 

Нагадаємо: Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що після 23 години 7 березня ворог на Суми і район скинув авіабомби, а також обстріляв Охтирку.

Теми: Сумивійнаспорт
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