Будинок Усика біля Києва обстріляли
Середа, 9 березня 2022, 01:00
Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти.
Джерело: дружина Усика Катерина в сторіз в Instagram
Деталі: Катерина Усик повідомила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".
Нагадаємо: Ворзель, Буча та Ірпінь захоплені росіянами. В цих населених пунктах переважно немає зв'язку з навколишнім світом, закінчилися продукти й місцями вода, немає електрики й опалення.
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