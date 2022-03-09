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Будинок Усика біля Києва обстріляли

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 00:00
Будинок Усика біля Києва обстріляли
ФОТО: GETTY

Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти.

Джерело: дружина Усика Катерина в сторіз в Instagram

Деталі: Катерина Усик повідомила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих  у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".

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Нагадаємо: Ворзель, Буча та Ірпінь захоплені росіянами. В цих населених пунктах переважно немає зв'язку з навколишнім світом, закінчилися продукти й місцями вода, немає електрики й опалення.   

Теми: РосіяКиївська область
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