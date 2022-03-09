Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Будинок Усика біля Києва обстріляли

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 01:00
ФОТО: GETTY

Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти.

Джерело: дружина Усика Катерина в сторіз в Instagram

Деталі: Катерина Усик повідомила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих  у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".

 

Нагадаємо: Ворзель, Буча та Ірпінь захоплені росіянами. В цих населених пунктах переважно немає зв'язку з навколишнім світом, закінчилися продукти й місцями вода, немає електрики й опалення.   

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: РосіяКиївська область
powered by lun.ua
Головне сьогодні

14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів

фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинули люди

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Усі новини...
Росія
Українська армія розбила дві ворожих БТГр – Генштаб
Міненергетики: Росіяни змусили керівництво ЗАЕС записати звернення для пропаганди
Наступ ворожих військ загальмував, але РФ продовжує бомбардування – штаб
Останні новини
09:34
14 березня мають працювати 10 гуманітарних коридорів
09:31
Багами долучилися до санкцій проти Росії та Білорусі
09:30
На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає 
09:20
НБУ зняв дозвіл на вільне вивезення понад 10 тисяч євро за кордон
09:14
відеоРосіяни бомбили житловий сектор Охтирки – троє загиблих
09:10
відео Активісти третю добу блокують на кордоні Польщі фури, що прямують до РФ та Білорусі
09:01
РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
08:48
фото, відеоОдна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині
08:45
На Луганщині організовують евакуацію: автобусами до залізничної станції
08:24
Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників
Усі новини...