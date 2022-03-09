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Українська армія розбила дві ворожих БТГр – Генштаб

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 02:06

Збройні сили України розбили дві батальйонні тактичні групи ворога і третій завдали значних втрат.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "В ході ведення бойових дій на території України окупанти продовжують нести значні втрати.

Так, за наявною інформацією, 14 окрема бригада спеціального призначення (Хабаровськ) втратила понад 400 військовослужбовців (уточнюється), БТГр 25-ї окремої мотострілецької бригади (Луга) 6-ї загальновійськової армії відведені на територію РФ через втрату боєздатності".

Нагадаємо: Протягом вівторка, 8 березня, російські окупанти продовжили наносити ракетні удари по українських містах, водночас військова техніка та жива сила майже зупинили наступ. Проте ворог продовжує малювати собі плани по захопленню України.

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Теми: війнаЗбройні силиРосія
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