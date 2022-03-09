Без втрат, але з перешкодами – голова ОДА про першу хвилю евакуації із Сум

У Сумах 8 березня відбулася перша хвиля евакуації, яка пройшла із перешкодами, проте без втрат серед людей.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький у Facebook, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Телеграм

Пряма мова Тимошенка: "Близько 5 000 людей та більше 1 000 приватних авто вже в безпеці!"

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Пряма мова: "Виїзд із міста і рух колон зупиняли тричі.

Один раз – коли колона ворожої техніки проходила повз вїзду у Суми і лунали "постріли прикриття" від ворога – виїжджати було небезпечно.

На щастя, ніхто не постраждав.

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Два інші рази – коли колона ворожої техніки проходила повз заїзду в місто.

Ми втратили на це багато часу, але зберегли життя наших людей".

Деталі: Живицький повідомив, що в першу чергу вивозили "вагітних жінок, жінок з дітьми, людей похилого віку, людей з інвалідністю".

Також – іноземних студентів, проте не всіх – деякі з них досі залишаються в місті.

Пояснив голова ОВА й малу кількість транспорту: "Автобусів було заплановано набагато більше, утім зранку, коли коридори підтвердили, більшість сумських водіїв відмовились їхати з різних причин".

Нагадаємо: Із оточених ворогом Сум в рамках гуманітарного коридору виїхали дві евакуаційнійних колони.