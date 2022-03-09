Добровольці-іноземці зможуть отримати українське громадянство
Середа, 9 березня 2022, 04:02
Іноземні добровольці, що прибувають до війни з Росією, зможуть отримати громадянство України.
Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону, якого цитує "Укрінформ"
Пряма мова: "Якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість".
Деталі: Зазначається, що наразі такі військові отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання.
Цьому передувало: Майже 20 тисяч іноземців з 52 країн записались у добровольці на війні проти РФ. 7 березня вони почали прибувати до України.
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