Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Евакуацію з Сум продовжили ще на день

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 07:16
ФОТО: GETTY

Дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави  продовжено 9 березня з 9.00 до 21.00.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у TG

Дослівно: "Усю ніч працювала переговорна група.  Було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00. Можна виїжджати власним транспортом.

Додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю".

Деталі: Про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста повідомлять додатково.

Що передувало: 8 березня працював гуманітарний коридор з Сум за маршрутом Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

Теми: Сумигуманітаркавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
Бомбардування Сум: 22 жертви, з-під завалів витягли тіло ще однієї дитини
Bellingcat: Путін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами
Розвідка США: Путін "злий і засмучений", може вдатися до подальшої ескалації
ООН назвала кількість загиблих цивільних українців з початку війни
Останні новини
19:25
На Луганщині ЗСУ знищили 5 "Градів", 3 танки, БМП та 15 російських військових
19:04
Росія запровадила санкції проти Трюдо і 312 "пробандерівських елементів" Канади
19:00
Бізнесу та підприємцям з обігом до 10 мільярдів знизили єдиний податок до 2%
18:56
Намагалися незаконно вивезти дітей: Кабмін посилив контроль за перетином кордону
18:55
У росіян почали видаляти робочі простори в месенджері Slack
18:55
Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій
18:47
фото, відеоРосійські військові викрали активіста у Бердянську
18:43
Бійці тероборони визнаватимуться ветеранами війни
18:40
Росіяни покинули одне із сіл Херсонської області
18:35
Глава Євроради розповів про розмову з Путіним
Усі новини...