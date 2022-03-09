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Евакуацію з Сум продовжили ще на день

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 06:16
Евакуацію з Сум продовжили ще на день
ФОТО: GETTY

Дію гуманітарного коридору з Сум до Полтави  продовжено 9 березня з 9.00 до 21.00.

Джерело: голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у TG

Дослівно: "Усю ніч працювала переговорна група.  Було продовжено дію гумкоридору з Сум до Полтави сьогодні, 09.03.2022 з 9.00 до 21.00. Можна виїжджати власним транспортом.

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Додатково приблизно на 14.00 ми повертаємо 22 автобуси з Полтави на Суми, які вчора поїхали у першій колоні, і ми їх подамо під завантаження для вагітних жінок, жінок з дітьми, людей старшого віку та з інвалідністю".

Деталі: Про місце виїзду організованої першої колони у супроводі Червоного Хреста повідомлять додатково.

Що передувало: 8 березня працював гуманітарний коридор з Сум за маршрутом Голубівка, Лохвиця, Лубни, Полтава.

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Теми: Сумигуманітаркавійна
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