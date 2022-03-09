Bellingcat назвав найслабшу сторону російської армії

Найслабшою стороною російської армії журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat вважає логістику.

Джерело: Грозєв, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Абсолютно згодний, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію – були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні".

"Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали, і зараз це бачимо наочно".

"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде".

Деталі: Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.

Водночас він не виключив найближчими днями нових атак Росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".

Нагадаємо: Російський президент Володимир Путін був "розлючений", дізнавшись, що росіяни обстріляли Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких у Росії не більше тисячі.