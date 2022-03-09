Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Bellingcat назвав найслабшу сторону російської армії

Ольга Глущенко Середа, 9 березня 2022, 07:45
Христо Грозєв

Найслабшою стороною російської армії журналіст-розслідувач Христо Грозєв із Bellingcat вважає логістику.

Джерело: Грозєв, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Абсолютно згодний, що ресурси, які були перенесені на українську територію, не людські, а інвентарні – це включає бензин, ракети, амуніцію – були призначені для війни, яка б тривала 7-8 днів. Зараз є дуже реальна дірка у постачанні".

"Найслабша сторона російської армії – це логістика, це всі знали, і зараз це бачимо наочно".

"Я очікую, що все-таки будуть завтра або післязавтра нові спроби наявними засобами, менш далекобійними ракетами, які на 120-130 км можуть стріляти, спроба повторити по Сумах, Харкову, це видно з пересування військових частин. Але я очікую, що тут несподіванка буде".

Деталі: Грозєв підкреслив, що ці "дірки" ставатимуть дедалі більшими, оскільки довезти цистерни до місць дислокації російських військ, які дуже розкидані по Україні, практично неможливо.

Водночас він не виключив найближчими днями нових атак Росії на українські міста ракетами, але росіяни можуть отримати там "несподіванку".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Нагадаємо: Російський президент Володимир Путін був "розлючений", дізнавшись, що росіяни обстріляли Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких у Росії не більше тисячі.

Теми: війнаРосіяармія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
війна
Ірпінь очима фотографа: евакуація мешканців та зруйноване місто після обстрілів
Яким має бути післявоєнний світ і післявоєнна Україна?
Харківщина: критично в Ізюмі, під прицілом обленерго й ТЕЦ
Останні новини
20:22
Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська
20:18
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
20:16
ДокументЗагарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"
20:15
США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту
20:09
Зеленський – канадцям і діаспорі: Ми хочемо жити
20:05
Прем’єрміністри Польщі, Чехії та Словенії прибули до Києва
20:02
МВС: Кількість блокпостів на дорогах скоротили
19:50
Як жінкам не стати жертвами торгівлі людьми на кордоні: пам'ятка від Мінсоцполітики
19:46
Пальне подешевшає: Рада обнулила акциз на бензин, "дизель" та скраплений газ
19:44
Із Маріуполя можна виїхати на власних авто – ОП
Усі новини...