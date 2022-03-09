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Bellingcat: Путін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами

Анастасія КалатурСереда, 9 березня 2022, 05:54
ФОТО: GETTY

Російський президент Володимир Путін  був "розлючений", дізнавшись, що росіяни обстріляли Вінницький аеропорт найціннішими ракетами, яких у Росії не більше тисячі.

Джерело: джерела журналіста-розслідувача Bellingcat Христо Грозєва, якого цитує "Укрінформ", в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Після того, як було поінформовано, що 8 ракет, дуже дорогих ракет, з тих, яких уже небагато в запасах Росії, було вистрілено по Вінниці, Путін був розлючений, тому що йому перед цим доповідали, що ці ракети найцінніші й узагалі їх там не більше тисячі".

Деталі: Грозєв зазначив, що імовірно Путіну не доносять повної картини про російське вторгнення, зокрема той факт, що  практично 100% населення негативно ставляться до російських окупантів. За словами Грозєва, люди по вертикалі бояться Путіну таке доповідати.

Він сказав, що російська пропаганда зараз дуже ефективно працює на внутрішню аудиторію Росії, однак у Європі вже немає жодної нормальної людини, яка  яка могла б повірити цим фейкам. Грозєв зазначив, що  це основна зміна  порівняно з тим, що було у 2014-2015 роках, коли Росія змогла вплинути на частину західної громадської думки.

Нагадаємо: 6 березня російський окупант завдав ракетного удару по аеродрому Вінниця з акваторії Чорного моря за допомогою стратегічних бомбардувальників. Було випущено вісім ракет, ймовірно Х-101, які мають велику дальність застосування, до 5500 км. Загинули щонайменше 10 людей.

Теми: Вінницька областьПутін
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