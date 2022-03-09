Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп радить перед поїздкою в Україну скласти заповіт і здати зразки ДНК

Олена РощінаСереда, 9 березня 2022, 08:56

Державний департамент США рекомендує американцям, які вирішать відправитися в Україну, скласти перед поїздкою заповіт, здати зразки ДНК та висловити побажання щодо поховання.

Джерело: рекомендації, оприлюднені на сайті посольства США в Україні

Деталі: Держдеп рекомендує громадянам США в Україні негайно виїхати, якщо це безпечно зробити будь-яким комерційним або приватним наземним транспортом. 

Громадяни США не повинні їздити в Україну через "активний збройний конфлікт".

Тим, хто залишився в Україні, слід проявляти підвищену обережність "через можливість активних бойових дій, злочинності та громадянських заворушень". 

Якщо людина не перебуває в Україні, але вирішила знехтувати рекомендаціями не в’їжджати в Україну, їй радять зробити деякі приготування перед поїздкою.

Серед них:

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

  • Скласти заповіт та визначити відповідних страхових вигодонабувачів та/або написати довіреність.
  • Обговорити з близькими план щодо догляду/опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, речами, неліквідними активами (колекції, твори мистецтва тощо), побажанняна похорон тощо.
  • Поділитися важливими документами, інформацією для входу та контактами з близькими, щоб вони могли керувати справами громадянина, якщо він не зможете повернутися до США. 
  • Залишити зразки ДНК у свого лікаря, щоб родина мала до них доступ.
  • Скласти особистий план безпеки у координації з роботодавцем або приймаючою організацією, проконсультуватися з професійною організацією безпеки. 
  • Розробити план спілкування з родиною, роботодавцем чи приймаючою організацією, щоб вони могли контролювати безпеку та місцезнаходження громадянина. У цьому плані має бути вказано, з ким людина будет зв’язуватися в першу чергу та яким чином інформацію передаватимуть далі.
  • Зареєструвати свою поїздку в програмі Smart Traveler Enrollment Program (STEP) Держдепартаменту, щоб отримувати сповіщення та полегшити визначення свого місцезнаходження в надзвичайній ситуації.

Нагадаємо: З 24 лютого російські війська атакували великі міста України, а український уряд закрив повітряний простір для комерційних польотів через військові дії Росії.

Державний департамент США призупинив роботу посольства США в Києві з 28 лютого 2022 року. 

Теми: СШАвійнаУкраїна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Під Харковом українські військові відкинули ворога за межі позицій

Окупанти взяли в заручники лікарню в Маріуполі – голова області

Зеленський вважає, що Україна не стане членом НАТО

Переговори з РФ тривають, обговорюється припинення вогню та виведення військ з України – Подоляк

Декілька нардепів ОПЗЖ хочуть вийти з фракції

Кива більше не народний депутат

Усі новини...
США
ЗМІ: США послаблять санкції проти Венесуели в обмін на постачання нафти
Майже 80% американців підтримують відмову від купівлі нафти і газу з РФ
США пригрозили китайським компаніям за порушення санкцій проти Росії
Останні новини
20:59
Транспорт зупинять, аптеки закриють: які обмеження будуть діяти у Києві під час комендантської години
20:49
Псаки про санкції РФ: Подорожувати Росією не планували
20:48
Російські пропагандисти масово звільняються – джерела
20:47
Зеленський просить українців у світі допомогти зупинити всю торгівлю з РФ
20:45
Кабмін ліквідував дві "виснажені" шахти
20:33
відеоЧерговий російський літак збили поблизу Харкова - Сухопутні війська
20:22
Голова ОДА: Одна військова бригада — і ми погонимо ворога до Луганська
20:18
Росіяни обстріляли евакуаційний автобус з Рубіжного на Луганщині
20:16
ДокументЗагарбники на Херсонщині схиляють українців ставати російськими поліцейськими – "Чесно"
20:15
США наклали санкції на топів Міноборони РФ і глави Рособоронекспорту
Усі новини...